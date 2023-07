Speciale Motori 2023: Hyundai Kona, Ferrari KC23, Cupra Tavascan, Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary Limited Edition

In questo approfondimento raccontiamo la nuova Kona e l'arrivo dell'elettrica Tavascan, infine spazio alle emozioni con l'esclusiva Ferrari KC23 e la speciale R1 in edizione limitata.

Hyundai Kona Full Hybrid N Line in prova Nuove dimensioni e originalità sempre al massimo. Va d’accordo con la tecnologia, soprattutto quella che aiuta la sicurezza e non trascura il comfort di guidatore e passeggeri. È già disponibile nelle concessionarie. Gli anni non sono molti, eppure di strada la Kona ne ha fatta davvero tanta, dal 2017 a oggi. Giunta alla sua seconda generazione, occupa a testa alta il tanto apprezzato segmento dei B-Suv. Ci siamo messi al volante della nuova Kona in allestimento N Line: ecco le nostre sensazioni di guida dopo un piccolo primo contatto.

Ferrari KC23, un sogno realizzato La Ferrari KC23 è un’automobile unica, da sogno e da corsa. Non potrà partecipare a nessun campionato ufficiale, ma potrà regalare le emozioni speciali della guida tra i cordoli a chi deciderà (e potrà) farlo. Non è omologata per un utilizzo stradale, pertanto, proprio come le auto da competizione, varcherà i cancelli degli autodromi soltanto da trasportata. È nata sulla base della Ferrari 488 GT3 Evo 2020, in particolare il telaio utilizzato è stato costruito nel 2016 e in seguito aggiornato con il kit Evo 2020. Promette bene, promette emozioni uniche, se solo ripensiamo alle 530 vittorie e ai 119 campionati conquistati dalla piattaforma con motore V8 nelle gare di tutto il mondo. Se volete scoprire le sue caratteristiche tecniche, guardate qui sopra il nostro Speciale Motori!

Ufficio stampa Ferrari

Cupra Tavascan, pronta per il prossimo anno Cupra ha svelato in anteprima per l’Italia il suo secondo modello elettrico, che arriverà nel corso del 2024. Si tratta della Tavascan, un SUV coupé lungo 4,64 metri che punta sul design innovativo e intrigante per distinguersi tra le tante proposte del mercato e promette un’esperienza di guida appagante. Il nuovo modello arriva in un momento estremamente positivo per Cupra, che nel primo semestre del 2023 ha venduto 107.300 unità vendute, in crescita del 57% rispetto allo stesso periodo del 2022. Se avete voglia di guardare come è fatta la nuova Tavascan, in questo articolo trovate il video dello Speciale Motori di questa settimana.

Ufficio stampa Cupra

Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary Limited Edition Yamaha celebra i 25 anni della R1 con un'esclusiva serie limitata di 25 esemplari realizzati a mano, a partire dal telaio, ed equipaggiati con le esclusive componenti performance realizzate da Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR) per le competizioni Superbike ed Endurance. Per la prima volta i clienti avranno a disposizione le prestazioni della Superbike su una moto estrema, progettata dal reparto Yamaha Motor Research&Develpment Europe (YMRE) che ha sviluppato la R1 WordSBK. Per conoscere i segreti e il prezzo di questa moto molto speciale, vi invitiamo a guardare il nostro Speciale Motori.