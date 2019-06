Smart fortwo EQ Ushuaia, la special elettrica

Perfetta per le mattine calde di sole in cui si ha voglia solo di correre spensierati verso il mare, ideale anche per le notti tiepide rinfrescate appena da una brezza leggera, con le luci che rischiarano la notte e i locali aperti fino all’alba, dove ad aspettarci cʼè lei, la fortwo. Non sorprende allora che lʼisola più amata dai giovani dʼEuropa sia stata scelta per la premiere della Smart Fortwo EQ Ushuaia, lʼultima edizione limitata ‒ solo 100 esemplari, cabrio e coupé ‒ dellʼinfinita raccolta di serie speciali dedicate alla city car del gruppo Daimler (in tutto 79, la metà nate in Italia). La prima elettrica, però.