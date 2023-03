Smart e la nuova serie speciale Racingred

Scelta da uomini e donne di tutte le età, ha risolto il problema della mobilità e del parcheggio a chiunque. Chi l'ha presa non l'ha più lasciata, appassionandosi e acquistando le diverse versioni e serie speciali che l'hanno resa sempre più performante ed esclusiva. In questo contesto si include anche la nuova Smart Racingred.

Ecco perché è stata presentata a Roma Per questo motivo acquista un senso particolare la scelta di presentare a Roma la nuova Smart limited edition. Location in via dei Fienili, a due passi dai Fori Imperiali e dal Circo Massimo, trovata geniale e d'effetto per raccontare la più piccola delle citycar.

C'è dell'altro: l'occasione della presentazione della nuova Smart Racingred aggancia anche la pubblicazione del libro di Roberta Petronio e Laura Pranzetti Lombardini che si intitola "Le romane", che ha proprio una Smart in copertina, e che annovera la più piccola della Stella tra gli status symbol della romanità al femminile: “oggetto del desiderio delle romane, viene usata come se fosse al contempo un motorino, una bicicletta, un Suv e una berlina”.

E ancor più desiderabili sono le edizioni limitate come quella appena uscita: Smart EQ fortwo Racingred: rossa come quella che compare sulla copertina del libro, ma di un rosso inedito, opaco e caldo. Sono solo 250 esemplari, il cui equipaggiamento comprende il pacchetto Exclusive, il winter package, la concolle in carbon look, la telecamera con sensori di parcheggio, i cerchi in lega da 16' pollici e per 200 dei 250 esemplari disponibili, il caricatore di bordo da 22 kW.

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Ufficio stampa Mercedes-Benz

Quanto costa? I prezzi partono da 30.195 euro per la versione con caricatore da 4,6 kW e raggiungono i 30.695 euro per il modello con caricatore da 22 kW. È possibile anche scegliere il noleggio a lungo termine senza anticipo – a fronte della permuta di un veicolo elettrico o ibrido – e 36 rate mensili da 355 euro al mese.