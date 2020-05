Skoda Kamiq, la wagon che guarda ai Suv

Cʼè la sportiva Monte Carlo, cʼè la motorizzazione ibrida benzina/metano per chi vuole abbassare la “spesa” legata allʼauto, cʼè la versatile e super equipaggiata Scoutline (che vediamo nel video sotto) per chi ha voglia di un crossover top di gamma. Skoda Kamiq è il terzo e più piccolo dei Suv della marca boema (dopo Karoq e Kodiak) e rappresenta il giusto compromesso fra gli Urban Suv a trazione anteriore e le classiche station wagon. Un modello sfidante anche perché va a posizionarsi tra i segmenti B e C, catturando entrambi i target di mercato.

Lʼaltezza da terra di 188 mm, il capiente bagagliaio da 400 litri ma già il design stesso fanno capire come nel veicolo siano state integrate le qualità di entrambe le carrozzerie Suv e SW. Lungo 4,24 metri, Skoda Kamiq ha un abitacolo ampio e spazioso, con un layout moderno della plancia e della strumentazione, in cui spicca lʼelegante schermo a sbalzo da 8 o da 9,2 pollici (sulla Scoutline), in pratica il Virtual Cockpit fornito dal gruppo Volkswagen. Non manca la connettività per smartphone e lʼopzionale, elegante tetto panoramico in cristallo.

A listino Kamiq è proposto con tre motori a benzina e un turbodiesel, per potenze comprese fra 90 e 150 CV. Poi cʼè la motorizzazione G-Tech a metano che sta incontrando i favori del pubblico. Di serie già dalla versione di accesso sono tutti i principali sistemi elettronici di sicurezza (ADAS), tra cui la frenata automatica dʼemergenza, il Lane Assist e lʼAdaptive Cruise Control. I prezzi partono da 20.700 euro, la sportiva Monte Carlo da 25.290 euro.

Nello speciale motori anche la wagon Skoda Kamiq