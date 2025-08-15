Shelby Super Snake R
Alla Monterey Car Week Shelby ha presentato la Super Snake-R, mix di potenza e tecnologia che, secondo il brand americano, la rendono la migliore di sempre.
A Ferragosto sognare si può e così vi portiamo a conoscere la nuova Shelby Super Snake R, sviluppata sulla base della nuova generazione della Ford Mustang. Questa supercar americana, terza recente realizzazione della Shelby e la più potente della gamma, verrà prodotta in serie limitata.
La Shelby Super Snake-R ha i pannelli della carrozzeria completamente rivisitati, inclusi i parafanghi anteriori, le vistose prese d’aria sul cofano, lo splitter anteriore, il diffusore posteriore e il grande spolier fisso posteriore. Ogni componente citata è chiaramente in fibra di carbonio. La carrozzeria allargata ha concesso l'utilizzo di cerchi in magnesio forgiato da 20" realizzati su misura per il modello, che contribuiscono tra l'altro a togliere 4 kg per ogni ruota e a montare pneumatici di grandi dimensioni, come quelli con larghezza di 335 mm al posteriore. Cinque le tinte della carrozzeria proposte da Shelby: Grabber Blue Metallic, Race Red, Oxford White, Shadow Black o Carbonized Gray Metallic.
In abitacolo si notano diversi nuovi accorgimenti, a partire dai sedili rivestiti in pelle marchiata Shelby con contrasti in Alcantara, al pomello del cambio manuale in metallo billet personalizzato, fino alla targhetta della numerazione in serie montata sul cruscotto, ai tappetini dedicati, alle luci sottoporta e ai battitacco brandizzati.
La Super Snake R è sviluppata sulla base della Mustang Dark Horse e monta sotto al cofano una variante con compressore volumetrico del V8 5 litri Coyote da 850 CV con scarico Borla e impianto di raffreddamento modificato. Chi la sceglie può optare per una trasmissione automatica a dieci marce di serie oppure (questa è la novità) per un manuale sei marce Tremec TR-3160. Si tratta di un modello che dà il meglio di sè in pista ma così com'è ha l'omologazione stradale: in Shelby hanno previsto tutto...con la Super Snake ti puoi muovere facilmente su strada e se poi vuoi guidarla in pista allora puoi mettere mano all'assetto coil-over regolabile e vantarti della barra duomi posteriore, ma è possibile anche eliminare il divano posteriore e il resto lo fa il kit widebody con paraurti ridisegnati e il pacchetto aerodinamico di carbonio.
In America il listino della nuova Shelby Super Snake-R parte da 225.995 dollari, compreso il costo della Mustang Dark Horse su cui si basa. Si tratta di circa 192.500 euro al cambio attuale: è un costo di acquisto importante, che supera anche quello della Corvette ZR1X “Hypercar" di Chevrolet, l’auto di produzione americana più veloce del Nurburgring. Sulla Super Snake-R, Shelby offre una garanzia di 3 anni o 36.000 miglia e mantiene la copertura originale del gruppo propulsore Ford.
