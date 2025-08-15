Shelby Super Snake R

La Super Snake R è sviluppata sulla base della Mustang Dark Horse e monta sotto al cofano una variante con compressore volumetrico del V8 5 litri Coyote da 850 CV con scarico Borla e impianto di raffreddamento modificato. Chi la sceglie può optare per una trasmissione automatica a dieci marce di serie oppure (questa è la novità) per un manuale sei marce Tremec TR-3160. Si tratta di un modello che dà il meglio di sè in pista ma così com'è ha l'omologazione stradale: in Shelby hanno previsto tutto...con la Super Snake ti puoi muovere facilmente su strada e se poi vuoi guidarla in pista allora puoi mettere mano all'assetto coil-over regolabile e vantarti della barra duomi posteriore, ma è possibile anche eliminare il divano posteriore e il resto lo fa il kit widebody con paraurti ridisegnati e il pacchetto aerodinamico di carbonio.