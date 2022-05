Seat Moʼ 125, la nuova vita elettrica e a due ruote del brand spagnolo

Compendio riuscito di mobilità alternativa, Seat Moʼ è davvero un toccasana per muoversi con facilità nel traffico delle nostre città. Ha un

motore da 7 kW

coppia massima di 120 Nm

velocità massima di 95 km/h

(9 kW di picco), che lo equipara a uno scooter 125 tradizionale, ma rispetto a questo spunta unʼimbattibile(200 Nm di picco), così da produrre uno scatto da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi, per una. Prestazioni quasi da granturismo, e se non si teme per la carica anche una gita fuoriporta non troppo lontana è assicurata.

Seat Moʼ 125 ha l’altezza della sella da terra di 775 mm

doppi dischi anteriore e posteriore ma non cʼè l’ABS

, è quindi uno scooter comodo per ogni taglia e pratico per due passeggeri. Dispone di un capiente vano sottosella per accogliere due caschi integrali. Buona la frenata, con, sebbene l’evoluto sistema di frenata combinata CBS ripartisce ottimamente la forza frenante fra l’anteriore e il posteriore. Gli pneumatici hanno misure diversificate: 120/70 da 15 pollici davanti, 140/70 da 14” dietro.

le batterie possono essere portate a casa (o in ufficio) come un trolley

Il prezzo di Seat Mo' 125 è di 6.750 euro

si scende a 4.320 euro

Per la ricarica completa della batteria al litio da 5,6 kWh servono 5 ore, ma la cosa bella dello scooter elettrico Seat è che, essendo pesanti 37 chili,, grazie a due ruote che fuoriescono, così da poter essere ricaricate comodamente prima di rialloggiarle sul veicolo., ma grazie agli incentivi statali con sconto del 40% in caso di rottamazione,per un finanziamento a 48 mesi.