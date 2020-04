Seat Leon, quarta generazione e 5 tipi di propulsione

Ne ha per tutti per la nuova Seat Leon . La miglior generazione di sempre della berlina media di segmento C, la quarta, propone contenuti tecnici di qualità superiore e si presenta sul mercato con ben 5 tipi di propulsione differenti: a benzina, a gasolio, a metano, benzina/elettrica mild hybrid e ricaricabile plug-in .

La quarta generazione della Seat Leon è proposta sia in carrozzeria 5 porte che station wagon, e in questo caso assume il nome di Sportstourer. Quattro gli allestimenti: Style, Business, Xcellence e la variante sportiva FR. Insomma davvero ce nʼè per tutti, per quantità dei modelli a disposizione ma anche per la qualità delle dotazioni, non distanti da quella della Volkswagen Golf, cui sʼispira e dalla quale mutua i più evoluti pacchetti di sicurezza e dʼintrattenimento. Da Audi proviene poi il Digital Cockpit, con strumentazione ad alta risoluzione da 10,25 pollici.

La carrozzeria a 5 porte è lunga 4,368 metri, aumentando così di quasi 9 cm in totale e di 5 cm per il passo. Lʼabitabilità è di quelle importanti, da vera auto per famiglie esigenti, con un bel bagagliaio da 380 litri. La Sportstourer è lunga 4,64 metri, vale a dire 27 cm più della 5 porte, ed è una versione ispirata alla funzionalità, con un vano bagagli da 617 litri che consente una capacità di carico favolosa per il segmento C. Esteticamente è tutta nuova, con linee più fluide e dinamiche, un frontale più grintoso e lʼilluminazione interamente Full Led.

Il maggior salto di qualità sʼintravede però allʼinterno, con lʼabitacolo sempre connesso (con Apple e Android) e funzioni e servizi online, inclusa la navigazione. Lʼauto è anche dotata di eSIM integrata. Tra le dotazioni spicca il Cruise Control adattivo e predittivo. I prezzi della nuova Seat Leon partono da 23.450 euro per la versione Style 1.5 TSI 130 CV, mentre per la wagon si parte da 24.200 euro.