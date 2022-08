Scrambler Ducati e Platum lanciano le nuove ebike ripieghevoli

Li vediamo scorrazzare ovunque, monopattini, ebike e altri veicoli, tutti rigorosamente elettrici, un territorio che Ducati non si è fatto sfuggire con una gamma di prodotti dedicati alla micro-mobilità.

nuove e-bike pieghevoli SCR-X e SCR-E GT firmate Scrambler Ducati e sviluppate da Platum

motore posteriore Bafang da 48V

La SCR-X è ideale per i contesti più urbani

La batteria da 499 Wh assicura un’autonomia fino a 80 km con una carica

Batteria da 614 Wh invece per la SCR-E GT

Come le.Le due ebike montano entrambe il, che sviluppa 60 Nm di coppia, ma le batterie sono differenti., dotata di ruote urban 20 per 4 pollici, di forcella ammortizzata e di un pratico portapacchi posteriore integrato che supporta un carico fino a 25 chilogrammi., alla velocità massima di 25 km/h., una ebike pensata più per lʼoutdoor e il tempo libero.

Il telaio in alluminio delle due bici elettriche è ripiegabile in poche semplici mosse, così da poter essere facilmente trasportate. Il

cambio Shimano Tourney a 7 rapporti

e una centralina di ultima generazione assicurano la massima efficienza quanto a durata della batteria, mentre i freni a disco idraulici anteriori e posteriori con sensore cut-off offrono un’esperienza di frenata efficace e sicura. Grazie alle ruote off-road, al supporto full suspension della forcella anteriore e dell’ammortizzatore centrale, questa ebike diverte su spiagge e strade bianche.

Le nuove

SCR-X e SCR-E GT

I prezzi rispettivi dei due modelli sono 1.900 e 2.000 euro