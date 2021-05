Scooter elettrici, la sfida di Ecooter con E2 City e E2 Sport

La mobilità urbana sta cambiando , lo vediamo tutti i giorni con i monopattini che scorrazzano su strade (e marciapiedi! Dove non potrebbero), e anche con monoruota, segway. Tutti rigorosamente elettrici . Anche gli scooter percorrono questa strada, con nomi anche nuovi e così aumentando a dismisura le possibilità di scelta sul mercato. Tra questi cʼè Ecooter, un brand di scooter a emissioni zero della start-up Italy2Volt .

Ecooter si presenta sul mercato italiano con i due modelli E2 City ed E2 Sport. Entrambi lanciano il guanto di sfida con una particolarità di non poco conto su fronte della fruibilità: se si sceglie la versione “+” si ottiene il kit doppia batteria, così da poter sostituire quella scarica con una di riserva, senza star lì ad aspettare di ricaricare la prima, i cui tempi di ricarica completi si aggirano sulle 6 ore. Una soluzione smart, come si addice alla nuova mobilità elettrica, che accresce di altri 40 chilometri lʼautonomia dei due scooterini a zero emissioni. Compatti e molto leggeri (pesano 96 kg soltanto), con ruote da 12 pollici.

La batteria principale è estraibile e al litio, pesa circa 15 chili e assicura unʼautonomia fra i 75 e 80 km (un poʼ in più su E2 City che è più leggero). La batteria ha una capacità di 42 Ah/2,7 kWh e alimenta il motore da 3 kilowatt montato centralmente nel forcellone posteriore della versione E2 City, mentre ha potenza maggiore di 4 kW il motore del modello E2 Sport. La velocità massima dei due scooter è, rispettivamente, di 45 e 75 km orari.

I prezzi partono da 3.390 per E2 City e 4.050 euro per E2 Sport, la versione “+” costa 600 euro in più. Ma con la promozione lancio e in caso di rottamazione, i prezzi scendono a 2.279 euro per E2 City e 2.722 euro per E2 Sport. Disponibili presso gli oltre 30 dealer nazionali della rete #I2V e sul sito www.I2V.it, i due scooter elettrici sono disponibili in 5 varianti di colore.

Mezzi per la nuova mobilità metropolitana Ufficio stampa 1 di 35 Ufficio stampa 2 di 35 Ufficio stampa 3 di 35 Ufficio stampa 4 di 35 Ufficio stampa 5 di 35 Ufficio stampa 6 di 35 Ufficio stampa 7 di 35 Ufficio stampa 8 di 35 Ufficio stampa 9 di 35 Ufficio stampa 10 di 35 Ufficio stampa 11 di 35 Ufficio stampa 12 di 35 Ufficio stampa 13 di 35 Ufficio stampa 14 di 35 Ufficio stampa 15 di 35 Ufficio stampa 16 di 35 Ufficio stampa 17 di 35 Ufficio stampa 18 di 35 Ufficio stampa 19 di 35 Ufficio stampa 20 di 35 Ufficio stampa 21 di 35 Ufficio stampa 22 di 35 Ufficio stampa 23 di 35 Ufficio stampa 24 di 35 Ufficio stampa 25 di 35 Ufficio stampa 26 di 35 Ufficio stampa 27 di 35 Ufficio stampa 28 di 35 Ufficio stampa 29 di 35 Ufficio stampa 30 di 35 Ufficio stampa 31 di 35 Ufficio stampa 32 di 35 Ufficio stampa 33 di 35 Ufficio stampa 34 di 35 Ufficio stampa 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nello speciale motori anche i nuovi Scooter elettrici Ecooter E2 City e E2 Sport