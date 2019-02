Raikkonen alla prova delle Alfa Romeo Quadrifoglio

La tornata di prove al Montmelò ha regalato buone sensazioni al team Alfa Romeo Racing . Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi si sono presi belle soddisfazioni e hanno fatto registrare tempi tra i migliori sul circuito catalano. Insomma il Mondiale di Formula ‒ che partirà in Australia il 17 marzo ‒ potrebbe avere come protagonisti altri colori italiani, oltre al rosso Ferrari.

Ma Kimi e Antonio stanno anche sviluppando le più performanti Alfa Romeo stradali. Li vediamo in queste immagini alle prese, sulla pista di Balocco, con le migliori espressioni della Casa del Biscione: Giulia Quadrifoglio, Stelvio Quadrifoglio e Giulietta Veloce. Unʼoccasione per testare le potenzialità estreme dei modelli Alfa Romeo, in un circuito veloce e impegnativo (è lungo ben 5,6 km). Le due versioni Quadrifoglio sono equipaggiate con l’esclusivo V6 Bi-Turbo benzina di 2,9 litri, realizzato in alluminio e che sfrutta tecnologie e competenze tecniche Ferrari. Un motore esuberante che eroga 510 CV di potenza massima e 600 Nm di coppia.