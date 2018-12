Renault Twingo investe sul Gpl e conferma il turbo

Arrivano nella gamma Renault Twingo la nuova motorizzazione Turbo Gpl e i due allestimenti Duel e Duel 2 . Un refresh di gamma che spiega anche perché, in un segmento che cala vistosamente (-12% le vendite 2018 rispetto al 2017 nel segmento A), quelle di Twingo crescono del 5% in Italia.

La novità più significativa riguarda il motore turbo Gpl da 90 CV Euro 6D-temp . È il primo motore nella gamma della city car francese a essere omologato con il nuovo standard europeo sulle emissioni. La versione a Gpl è chiaramente unʼibrida , dispone cioè anche dellʼalimentazione a benzina oltre che a gas, ed è disponibile sul listino italiano con il cambio manuale a cinque marce. I due serbatoi ‒ 31 litri per il Gpl e 35 per la benzina ‒ assicurano nel ciclo misto 420 km col primo e 636 km con la benzina, per unʼautonomia di oltre 1.000 chilometri . Al tempo stesso, si riducono le emissioni di CO2 e NOx e si azzerano quelle di particolato.

Volendo, la stessa alimentazione ibrida è proposta anche per il livello Duel2 e altri allestimenti della city car (con sovrapprezzo di 1.000 euro). Quanto agli equipaggiamenti, Twingo Duel ha di serie i fari diurni a LED, il computer di bordo e la Radio R&GO con comandi al volante, le maniglie e i retrovisori esterni in tinta di carrozzeria, i cerchi da 15 pollici. Belli i rivestimenti interni bianchi. La versione Duel “al quadrato” vi aggiunge raffinatezze tecniche e stilistiche di categoria superiore, come la telecamera di parcheggio con i sensori posteriori, il sistema dʼinfotainment R-Link Evolution compatibile con Android Auto. Gli interni sono grigi e il volante in pelle.