Gruppo Renault al 10% del mercato italiano

LʼItalia sta regalando grandi soddisfazioni al Gruppo Renault, che ha chiuso il 2017 con 215.035 immatricolazioni , in crescita del 13,9% rispetto allʼanno precedente. Ormai il Belpaese è il terzo mercato al mondo per il gruppo francese, soltanto nel 2015 invece era il sesto. Un gran contributo lo dà anche Dacia , che con 63.386 unità vendute registra il miglior anno di sempre in Italia.

Tante le ragioni del successo Renault. Lʼapprezzamento della Clio, dal 2012 al 2017 lʼauto straniera più venduta in Italia; il crossover Captur leader del segmento; i successi di Dacia e quelli dei veicoli commerciali Renault, che in un mercato in regressione (-4%) sono invece cresciuti, portando la quota mercato al livello più alto degli ultimi 11 anni. Ecco proprio la quota mercato è un indicatore preciso della crescita del Gruppo Renault in Italia: il 9,9% raggiunto nel 2017 in Italia significa il livello più alto degli ultimi 32 anni! Soltanto a livello di brand, Renault ha chiuso lʼanno con 151.649 immatricolazioni.