25 marzo 2019 08:10 Renault Captur 2019, più ecologica e potente In prova la inedita versione Sport Edition

Renault Captur, il Suv di taglia media della Casa francese, guadagna un bel motore di 1,3 litri, declinato in due livelli di potenza: 130 e 150 CV, quest’ultimo disponibile anche con il cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti EDC. Arriva anche un nuovo allestimento: Sport Edition MY2019, che Tgcom24 ha provato sulle strade di Catania e dintorni.

Questi Suv piacciono tanto e la loro ascesa sembra non risentire dei cali del mercato. Soprattutto nel segmento “B”, dove i Suv rappresentano ormai il 38% della categoria, il che si traduce in circa 315.000 unità l’anno in Italia, decisamente un bel bocconcino. In questo contesto Renault è ben rappresentata da Captur, che dal 2015 a oggi ha venduto oltre 140 mila unità, confermandosi anche nel 2018 il “B-Suv” straniero più venduto in Italia. Oggi il modello si arricchisce di una nuovo motore 4 cilindri 1.3, realizzato in collaborazione con Daimler, e l’occasione ha permesso di mettere a punto una nuova versione Sport Edition MY19.

Vediamo allora cosa porta in dote questa versione: fari full Led, Parking Camera con sensori di parcheggio posteriori, Smart Nav Evolution con schermo touch da 7 pollici e Radio DAB, cassetto Easy Life Ivory con illuminazione interna. Il tutto in aggiunta alla dotazione già presente di base, che comprende l’infotainment R-Link Evolution, compatibile con Apple e Android, ed i sensori di parcheggio anteriori. In sostanza, a fronte di un aumento di circa 1.000 euro di prezzo, gli equipaggiamenti aumentano, per un guadagno di 700 euro a favore del cliente.

Eccoci arrivati al nuovo motore, l’argomento principe di giornata. Come anticipato, si tratta della stessa unità che Mercedes impiega sulla nuova Classe A. Un 4 cilindri di 1,3 litri, che si caratterizza per le tantissime innovazioni tecnologiche, a partire dalla catena di distribuzione meccanica che dura all’infinito (non si deve sostituire dopo i classici 100.000 km o 5 anni) ed è comunque garanzia di solidità del motore. I cilindri, poi, sono realizzati con un sistema innovativo, il “Bore Spray Coating”, utilizzato già sulla Nissan GT-R, che si ottiene spruzzando, letteralmente, un sottilissimo film di acciaio sulla base dei cilindri in alluminio e creando così una superficie molto liscia e facilmente lubrificabile.

Le valvole, sia di aspirazione che di scarico, sono a fasatura variabile. Dotati anche di filtro antiparticolato, questi propulsori sono in regola con la normativa Euro 6-D Temp. Il motore da 130 CV ha una coppia massima di 220 Nm a 2.250 giri ed è disponibile solo con il cambio manuale. È accreditato di consumi misti di 5,6 litri per 100 km. Sul 150 CV la coppia sale a 250 Nm (stesso regime di rotazione), ma si beneficia dell’ottimo EDC a doppia frizione e 6 rapporti. Si tratta di un cambio non solo molto pronto, ma in grado anche di far risparmiare carburante. Peccato non ci siano i paddles, perché gli spunti sono davvero divertenti.

I prezzi delle nuove Renault Captur Sport Edition 2019 con motore 1.3 vanno dai 21.300 ai 23.200 euro. Se si opta per l’automatico ce ne vogliono altri 1.600. Altro optional a nostro avviso irrinunciabile è il Grip Control, che aiuta a uscire da situazioni complicate grazie alla sola trazione anteriore. Costa appena 100 euro e in accoppiata con le ruote “all season” 250 euro.