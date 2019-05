Opel Insignia Country Tourer, il fuoristrada fa per lei

Qualità dinamica superiore, sportività spinta nel profilo offroad, contenuti e comfort imbattibili. Stiamo parlando della nuova Opel Insignia Country Tourer , la variante più fuoristradistica della versatile e razionale wagon tedesca. Unʼauto con la tecnologia Opel più evoluta e il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria, siamo attorno ai 46.000 euro e le premium tedesche con un equipaggiamento analogo costano almeno il 50% in più.

T gcom24 è andata a provare la nuova Insignia Country Tourer sulle strade del Pavese . Partiamo dal motore, ché è tutto nuovo: il 2.0 biturbo diesel Euro 6d-temp da 210 CV , con cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale con ripartizione automatica della coppia motrice. Un propulsore molto performante: la turbina piccola funziona a bassi regimi, salendo di giri entra poi in funzione quella più grande . In pratica il turbolag è praticamente azzerato. Dʼaltronde la potente coppia di 480 Nm è pronta fin dai 1.500 giri. Tutto sotto il controllo degli ottimi freni Brembo.

Lunga 4,99 metri, Insignia Country Tourer ha un design compiutamente offroad, con lʼassetto più alto di 25 mm rispetto alle versioni normali della wagon Opel. La lunga figura denota lʼeleganza dellʼauto, che però ha il carattere delle tante protezioni sottoscocca e attorno alla carrozzeria. Una vera ammiraglia, studiata per essere a suo agio sullʼasfalto come sullo sterrato. In evidenza ci sono i fari a matrice diretta Intellilux Full Led, che proiettano buona visibilità fino a 400 metri. Nonostante la mole, l’auto ha una guidabilità ottima, grazie al telaio Flexride adattabile secondo tre modalità (tour, normale e sport).