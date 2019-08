Nuova Citroen C1, ambizioni da grande

Tgcom24 ha provato questa settimana la rinnovata francesina e il giudizio di sintesi è che non esistono più le city car di una volta. Qui non parliamo neanche di un allestimento top, ma del primo livello Feel , perché se saliamo di fascia allora si resta sbalorditi dalle dotazioni e dagli optional a disposizione: il Keyless Access & Start , Il riconoscimento dei limiti di velocità, il climatizzatore automatico, la funzione Hill Assist per le partenze in salita, l’avviso di superamento involontario della carreggiata, persino la telecamera di retromarcia e lʼActive City Brake , che fino alla velocità di 30 km/h frena in automatico se il veicolo rischia un tamponamento.

Lʼunico discrimine insomma sta nelle dimensioni: chi sceglie una piccolina come la nuova C1 lo fa per avere unʼauto contenuta negli ingombri, giusta per gli spostamenti cittadini e parca nei consumi. Per il resto, guarda le “grandi” senza alcun complesso dʼinferiorità. Le luci diurne a LED sono di serie e il volante è regolabile in altezza. Sul motore non cʼè da perdere tempo in considerazioni: Citroen offre soltanto il 3 cilindri 1.0 sviluppato insieme a Toyota, forte di 72 CV e, soprattutto, in linea con le normative Euro 6.2D-ISC, frontiera dʼobbligo per il 2020. Risultato? 88 g/km di emissioni CO2 e consumi medi di 3,9 litri per 100 km.