New Street Twin 900 per entrare nel mondo Triumph

Autentica, ieri come oggi. Nata per il divertimento, per lasciarsi guidare con facilità e per liberare la fantasia. La Triumph Street Twin si rinnova, il motore Bonneville 900 offre prestazioni migliori (ha 10 CV in più) e ogni particolare è stato progettato per regalare il massimo piacere di guida. Tgcom24 lʼha provata sulle strade del Pavese, dove la Casa inglese ha anche la sua Academy italiana.