La prova di Tgcom24 2 settembre 2019 08:30 Mercedes EQC, il lusso ecologico Zero emissioni per quasi 500 chilometri

Mercedes EQC, ovvero l’auto elettrica per andare lontano, per progettare un viaggio prevedendone anche il ritorno senza dover ricaricare le batterie. È una sfida, e noi di Tgcom24 l’abbiamo raccolta nella prova da Fiumicino a Sabaudia e da Sabaudia a Fiumicino, senza percorrere la via più diretta e quindi più breve, ma attraversando le campagne, godendo di un paesaggio estivo ricco di colori e di splendidi panorami.

Lunga quasi cinque metri e larga circa due metri, con un gran vano bagagli da 500 litri, la nuova Merceds EQC è un Suv premium dalla linea sportiva e affusolata. Il 400 è il numero che la contraddistingue, perché 400 e passa sono i cavalli di potenza e oltre 400 chilometri è anche l’autonomia garantita dalle batterie. Non si direbbe di essere a bordo di un’auto elettrica: controlli quanta carica hai solo per curiosità, ma già in partenza si sa che sarà sufficiente per tutto il viaggio: andata e ritorno. Il recupero di energia può essere modificato utilizzando le levette presenti sul volante, e in modalità D Auto la vettura recupera energia con l’ausilio del sistema di assistenza EQC.

A bordo il massimo comfort di un Suv Mercedes, con un design curato in tutti i dettagli. Silenziosa, sicura, affidabile, dotata di sistemi di assistenza alla guida Merceds-Benz di ultima generazione e infotainment all’avanguardia, con assistente vocale che esaudisce ogni richiesta e preclimatizzazione. A un certo punto ci siamo persi, ma è bastato dire: “Mercedes, indicaci la strada” perché la voce del navigatore ci guidasse dritti a casa.

EQC è la dimostrazione di come il lusso, le prestazioni, l’efficienza e la velocità possano davvero conciliarsi con il rispetto per l’ambiente. L’auto è fornita di caricabatteria compatibile con la corrente alternata di casa. Tramite Wallbox o presso una stazione di ricarica pubblica occorrono 11 ore per ricaricare completamente le batterie. Con corrente continua si fa molto prima. Difficile tenere a bada i 445 cavalli di potenza e mantenersi nei limiti di velocità imposti: basta sfiorare l’acceleratore e in 5 secondi raggiungi i 100 chilometri orari.