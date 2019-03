3 marzo 2019 08:35 Mercedes Classe B 180 Automatic Executive Il monovolume tedesco sempre super versatile

Qualche tempo fa lʼabbiamo provata, con una motorizzazione a gasolio, nel test drive internazionale a Maiorca. Nel frattempo però la nuova Mercedes Classe B è arrivata a listino in Italia e Tgcom24 ha avuto il piacere di provarla in un lungo giro per le strade di Roma e fuori. Col motore benzina però, il 4 cilindri di 1.332 cc da 136 CV con cambio automatico della versione B 180 Executive.

Un motore che convince, con un cambio a 7 rapporti preciso e dolce, valida alternativa nelle nostre congestionate città, in questi tempi di magra per le motorizzazioni a gasolio. La nuova Mercedes Classe B è alla terza generazione e forse, per la prima volta, sperimenta un concetto di design più accattivante. Il Cx aerodinamico non è mai stato così efficiente (0,24) e lʼassetto è stato ribassato e quindi lʼauto risulta più sportiva. Su strada è serena e tranquilla, marcia senza strappi e sembra quasi un diesel per silenziosità, anche perché non è particolarmente brillante rispetto alla versione B 220d da 190 CV guidata a Maiorca. Sullo 0-100 stacca comunque un discreto 9 secondi netti.

Nuova Classe B guadagna tre centimetri di passo in più e lʼabitabilità è maggiore del modello precedente, soprattutto per i tre sedili singoli posteriori. Questa è pur sempre una monovolume, categoria nella quale si apprezzano dotazioni (optional, ma qui di serie) come i sedili intelligenti con regolazione lombare e funzione massaggio. La nostra versione Executive è ottimamente equipaggiata: il design esterno svela lʼesclusiva mascherina del radiatore con doppia lamella e Stella centrale, gli alloggiamenti dei retrovisori in tinta di carrozzeria, i cerchi da 16 pollici.

Allʼinterno sono standard il climatizzatore automatico e il sistema multimediale MBUX con display da 7 pollici. C’è una carta SIM interna per avere l’auto connessa con tutti i nuovi servizi del sistema MBUX, quelli che combinano comandi vocali e naturali con un software intelligente che apprende dallʼesperienza di guida. In più è standard quel portellone posteriore Easy-Pack che si apre e chiude automaticamente premendo un pulsante oppure dallʼesterno senza che si debbano usare le mani (Hands-Free). Il bagagliaio da 455 a 705 litri, dipende da quanto scorrano i sedili posteriori e possono farlo di ben 14 centimetri.