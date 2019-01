Citroen C4 SpaceTourer, amerete viaggiare!

E ancora il Pack Lounge, in cui la già super confortevole seduta si inclina per far spazio, sul sedile anteriore non guidatore, a un meraviglioso poggiapiedi. Tgcom24 ha provato il nuovo Citroen C4 SpaceTourer, che dalla scorsa primavera ha perso la denominazione “Picasso” (fine licenza) ma non certo la sua indole vocata al viaggio e al comfort. È la carrozzeria 5 porte e 5 posti, ma in gamma cʼè anche la Grand C4 da 7 posti. La nostra versione però è già eccellente, difficile trovare nel segmento C un ambiente più conviviale. Merito sì delle dimensioni ‒ 4.438 mm di lunghezza, 1.826 mm di larghezza e altezza oltre 1,6 metri ‒ ma anche di un concetto ‒ Advanced Comfort ‒ che mette al centro del progetto la spaziosità, lʼabitabilità, la funzionalità.