Audi S6 Avant, la super wagon diventa mild hybrid Motore biturbo diesel e motore elettrico per 350 CV

Il recente appuntamento in Costa Smeralda per scoprire la collaborazione tra Audi e One Ocean Foundation per ripulire i mari dalle microplastiche ci ha permesso anche di provare la nuova Audi S6 Avant. Lungo i tornanti che da Porto Rotondo salgono nell’entroterra e seguendo poi le litoranee che costeggiano il mare, abbiamo provato la wagon sportiva per eccellenza della Casa dei quattro anelli.

Un’auto che si presenta affidabile sin dal primo istante e che a bordo trasmette un senso di grande sicurezza, coniugato a un comfort extra lusso e a prestazioni eccezionali. Grande dinamismo, assetto sportivo, la nuova S6 Avant regala impressioni di guida ottime in qualsiasi contesto si muova. È una familiare sportiva con motore diesel V6 TDI biturbo da 3 litri, coadiuvato da un motore elettrico a 48 Volt che ne fa una mild-hybrid a tutti gli effetti. Il risultato, quanto a prestazioni, sta in 349 CV e 700 Nm di coppia, ma soprattutto la nuova S6 Avant sfrutta una tecnologia all’avanguardia che permette di ridurre consumi ed emissioni.

La trazione integrale permanente quattro fa il resto, rende la grande SW tedesca perfetta sempre, mentre il cambio automatico tiptronic a 8 rapporti la rende docile più di quanto direbbe la sua mole, non inficiando minimamente il piacere di guida. Le dotazioni di sicurezza e i sistemi di assistenza alla guida – tra cui il mantenimento della carreggiata, il pre-sense per la protezione dei pedoni e lʼemergency call – sono parte integrante della personalità dellʼauto e non distraggono dal divertimento. Una garanzia per chi guida una Audi S, e questa S6 Avant è affidabile, sicura, ma il guidatore resta protagonista.