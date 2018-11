Subaru Forester XT Dynamic

foto Ufficio stampa

Tgcom24 ha provato la versione top di gamma del Suv nipponico, la XT Dynamic con motore 2.0 turbo benzina da 240 CV (una scheggia), cambio CVT a variazione continua e la trazione integrale 4x4. Il meglio per chi vuole da un Suv la sportività giusta e non ha tra le sue preoccupazioni quella delle soste dal benzinaio, perché questa versione di Forester beve che è un piacere e l’averlo testato in città, negli stop-and-go tanto frequenti quanto stressanti, ha accentuato questo tratto. Ma la XT Dynamic con le sue ruote M+S da 18 pollici e il turbo benzina da 240 CV è una versione “over the target” e nella gamma Forester ci sono più trattabili – e non meno affidabili – motori benzina e diesel da 150 CV.

Subaru ha rifatto il look di Forester e l’ha reso più “cattivo”. Il cofano bombato e le scolpiture centrali denotano in senso sportivo il Suv, come del resto fa la fiancata molto robusta, con passaruota marcati, le grandi ruote da 18” e il gradino per entrare e uscire dall’abitacolo. Nuova è anche la calandra, con una griglia più sottile ed elegante, a unire i fari anteriori con luci diurne a LED. Un veicolo imponente, “maschile” ma con grandi doti di versatilità che non dispiacciono al target femminile. Valga ad esempio il portellone ha apertura elettrica e il vano di carico da 500 litri di capacità, che salgono fin quasi a 1.600 abbattendo il sedile posteriore. Di serie anche i mancorrenti sul tetto, per un vero trionfo della funzionalità.

Gli interni sono molto ben assemblati, anche se non danno l’impressione di essere quelli di un modello premium, eccezion fatta per il tettuccio elettrico molto bello. Prevalgono i concetti di sportività e tecnologia, lo si scorge dal nero lucido dei comandi, dall’ottimo impianto audio Harman-Kardon, dal climatizzatore bizona e dalla perfetta ventilazione con la funzione di sbrinamento rapida che in due secondi scioglie qualsiasi appannamento. Utilissima la telecamera posteriore, che guida la manovra di retromarcia con indicazioni precise al millimetro. Il comfort della posizione di guida è secondo soltanto all’ottima visibilità di ogni angolo del veicolo. Il sedile guida ha la regolazione elettrica e i due anteriori sono riscaldabili elettricamente; il volante rivestito in pelle è multifunzione, ma i tasti per il volume e il cambio delle stazioni radio hanno un design un po’ datato. Poco pratico ci è parso il bracciolo centrale anteriore, che se portato tutto in avanti non consente un appoggio del gomito comodissimo. È invece super confortevole il sedile posteriore sdoppiabile, larghi e con spazi molto ampi davanti alle gambe dei passeggeri.

Su strada Forester XT ha una marcia sontuosa, una stabilità perfetta e una tenuta in curva impeccabile. Il sistema di trazione integrale X-Mode lascia al guidatore molte possibilità di personalizzare l’intervento delle quattro ruote motrici. Le due modalità S1 e S2 (l’altra è Normal) selezionabili con un tasto sul volante permettono di variare la risposta sportiva del Suv e l’interazione tra motore, trazione ed elettronica. Particolarmente evoluto è anche il controllo di stabilità VDC (volendo è disattivabile), che gestisce anche il sovrasterzo e il sottosterzo in uscita di curva. Un cenno al cambio CVT, che è senza dubbio pratico in città, ma a volte si sente il bisogno di anticipare la cambiata per sfruttare al meglio la progressione del motore. Si può fare, optando per la modalità manuale e agendo con le levette poste dietro il volante.

Subaru lancia la quarta generazione di Forester in Italia con un motore 2.0 benzina aspirato da 150 CV, un pari cilindrata turbodiesel common rail da 147 CV e anche in versione Bifuel benzina/gpl. I prezzi partono da 29.990 euro, la Bifuel ne costa 32 mila. Invece la “nostra” XT Dynamic turbo benzina da 240 CV – l’unica col cambio CVT anziché il manuale a 6 marce – è una versione davvero super accessoriata che a listino costa 43.390 euro.