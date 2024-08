Previsioni del traffico 31 agosto - 1 settembre 2024

Domani, sabato 31 agosto, il controesodo sarà da bollino rosso al mattino e al pomeriggio, rappresentando così delle difficoltà per tutti coloro che dovranno rientrare a casa. Situazioni migliori (bollino giallo) per coloro che al mattino si dirigeranno verso le località di villeggiatura, ancor meglio alla sera, quando il bollino diventerà verde, perfino in entrambe le direzioni. In linea generale, assisteremo a una intensificazione della circolazione in direzione dei maggiori centri urbani per i rientri dalle località di vacanza. Domenica 1 settembre, invece, le condizioni del traffico non sembrano critiche per chi viaggerà verso le mete turistiche, con la previsione di bollino giallo la mattina e il pomeriggio e la sera da bollino verde. Le criticità sono tutte riservate a chi rientrerà dalle ferie: ci saranno condizioni da bollino giallo la mattina e bollino rosso il pomeriggio, mentre chi viaggerà di sera lo farà in un contesto da bollino verde. Autostrade per l'Italia ricorda che il traffico si estenderà anche a lunedì 2 settembre con viabilità intensa al mattino per tutti coloro che sceglieranno il primo giorno della prima settimana di settembre come occasione di rientro a casa dopo le vacanze.