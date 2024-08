Previsioni del traffico 10-11 Agosto 2024

Il mese di Agosto corre verso la sua metà e questo weekend si affaccia sulla settimana di Ferragosto. Si tratta di un binomio terribbile per le previsioni del traffico, sia per chi si appresta a raggiungere le località turistiche sia per chi è di rientro verso le grandi città. Per chi parte alla volta delle tanto desiderate ferie, segnaliamo criticità da bollino nero, che tradotto vuol dire rischio di incappare in lunghe code e rallentamenti, in particolar modo al mattino di sabato 10, ma allo stesso modo già a partire da oggi pomeriggio (venerdì 9) e anche domenica nella seconda parte della giornata. Per tutti coloro che si metteranno in viaggio alla volta del rientro a domicilio, segnaliamo criticityà da bollino rosso sia al pomeriggio di sabato 10 che per tutta la domenica.