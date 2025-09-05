Porsche Wireless Charging: cos'è e come funziona

La funzione Porsche Wireless Charging è integrata nell'app My Porsche, per cui è possibile monitorare i processi di ricarica e autorizzare la ricarica su più vetture. Una visualizzazione specifica all'interno della funzione di parcheggio Surround View facilita il posizionamento della Cayenne (in questo caso) nel punto ottimale per la ricarica. Non appena la vettura raggiunge la posizione di parcheggio sopra la piastra e viene attivato il freno di stazionamento, la ricarica ha inizio. Il guidatore che ha necessità di ricaricare può fare ricorso anche alle comode funzioni già presenti nel sistema di ricarica a corrente alternata, come ad esempio la ricarica programmata con precondizionamento. La piastra a pavimento pesa 50 chilogrammi ed è dotata di serie di un modulo LTE e WLAN, per garantire anche in futuro gli aggiornamenti software da remoto e un'assistenza per l’infrastruttura.