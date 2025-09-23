Porsche rivaluta la produzione di modelli termici

Come sottolineato da Porsche stessa il motivo del dietro front è "la crescita significativamente più lenta della domanda di veicoli esclusivamente elettrici". L'amministratore delegato Oliver Blume si è cimentato in una spiegazione più dettagliata del momento: "Stiamo vivendo enormi cambiamenti nel settore automobilistico. Ecco perché stiamo adeguando Porsche a tutti i livelli. In questo modo, vogliamo rispondere alle nuove realtà del mercato e alle mutevoli esigenze dei clienti". La nuova strategia prevede che la gamma prodotto venga "integrata con modelli a combustione interna", a partire proprio dal Suv che verrà posizionato sopra la Cayenne: stiamo parlando del progetto in codice K1, vettura esclusivamente full electric. È l'esempio lampante di come sia cambiata la visione di Porsche: K1 arriverà sul mercato solo con propulsori termici e ibridi plug-in, non solo...Panamera e Cayenne saranno disponibili con motorizzazioni endotermiche e ibride anche dopo il 2030, con nuove generazioni per tutte e due i modelli.