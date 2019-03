Porsche punta i riflettori sulla nuova 911 Cabriolet

La nuova generazione della 911 Cabriolet è il fiore allʼocchiello di Porsche allʼedizione 2019 del Salone di Ginevra. Una decappottabile classica ma al tempo stesso modernissima per stile e contenuti tecnici. Il modello giusto per iniziare lʼanno, con Porsche che batte continuamente i suoi record di vendite (oltre 256 mila unità nel 2018) e di utili. LʼItalia fa la sua parte e con 5.290 immatricolazioni è il terzo mercato europeo del brand (dopo Germania e Regno Unito).

Lʼaspetto che più ci ammalia della nuova 911 Cabriolet è lʼinnovativo cristallo posteriore integrato nella capote ad azionamento automatico. Grazie a un nuovo meccanismo elettro-idraulico, la capote si apre e chiude in appena 12 secondi, anche in corsa fino ai 50 km/h, e contiene adesso elementi in magnesio che ne tendono la superficie impedendole di gonfiarsi alle alte velocità. I parafanghi sono ora più ampi e sʼinarcano sulle grandi ruote da 20 pollici allʼavantreno e da 21 nella sezione posteriore.