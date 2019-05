Bellezza e Potenza 25 maggio 2019 10:15 Porsche Nuova 911 Cabriolet, giù il cappello! I nuovi modelli Carrera sia 4x2 che 4x4

Il “freddo” mese di maggio è quasi alle spalle e tornerà forse la voglia di mettersi al volante di una bella, nuova fiammante, decappottabile. Sempreché ci si possa permettere la nuova Porsche 911 Cabriolet, unʼicona della Casa di Stoccarda, una di quelle auto sognate da intere generazioni, trasmesse di padre in figlio fin dal 1981, quando al Salone di Francoforte fu svelata la prima generazione.

Nuova Porsche 911 Cabriolet Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Oggi tutto è cambiato nella vettura ‒ materiali, tecnica, tecnologia ‒ eppure quelle linee della prima 911 Cabrio non sono mutate del tutto. La nuova serie resta una decappottabile classica, ma al tempo stesso modernissima per stile e contenuti tecnici. Le carreggiate sono ampie, lʼassetto basso e la gommatura possente, ma la cosa che più ci ammalia è lʼinnovativo cristallo posteriore integrato nella capote ad azionamento automatico. Si apre e si chiude in appena 12 secondi, anche in corsa fino ai 50 km/h, e il robusto tessuto contiene ora elementi in magnesio che ne tendono la superficie impedendole di gonfiarsi alle alte velocità.

La nuova Porsche 911 Cabriolet è già disponibile sul mercato italiano, come sempre sia con la trazione posteriore che integrale. Il motore 6 cilindri turbo ha cilindrata di 2,9 litri e sviluppa la potenza di 450 CV, pazzesca per una vettura scoperta. La coppia non è meno impressionante: 530 Nm già dai 2.300 giri e fino ai 5.000, per performance in accelerazione incredibili per una cabrio: meno di 4 secondi sullo 0-100. La velocità massima supera i 300 chilometri orari. A trasmettere tanta potenza è il cambio a doppia frizione e 8 rapporti.