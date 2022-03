Porsche Cayman 718 GT4 RS, emozioni senza fine

Porsche ha svelato la 718 Cayman GT4 RS , e dopo formidabili test al Nurburgring (dove ha girato in 23 secondi meno della gemella 718 Cayman GT4) la lancia ora su strada forte dei 500 CV e 450 Nm di coppia espressi dal 6 cilindri in linea aspirato montato centralmente.

Con il pur confortevole cambio PDK a doppia frizione e 7 rapporti, la super Cayman scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi, mezzo secondo meno della GT4 (che ha però 80 CV in meno). I comandi al volante consentono al guidatore di mantenere il controllo dello sterzo anche quando cambia marcia manualmente con i paddles. In alternativa, è possibile utilizzare la nuova leva di selezione sulla console centrale, ma in entrambi i casi i passaggi di marcia sono rapidissimi. La velocità massima è di 315 km/h e ciò spiega perché questa sia unʼauto da guidare senza compromessi, sapendo che si andrà in pista a divertirsi.

La Porsche 718 Cayman GT4 RS è una supercar leggerissima, 1.415 kg di peso a vuoto, con un assetto del telaio estremamente versatile e unʼaltezza da terra inferiore di 30 millimetri rispetto alla 718 Cayman. Eccelsa è poi lʼaerodinamica, con le prese dʼaria poste dietro i finestrini del guidatore e del passeggero e che, sostituendo i piccoli finestrini laterali, migliorano il flusso dellʼaria in ingresso. Poi ci sono le prese dʼaria davanti alle ruote posteriori che servono a raffreddare il motore. Nuovo è lʼalettone posteriore, mentre per cofano e ali anteriori è stata usata plastica rinforzata con fibra di carbonio.

Il prezzo italiano è di 147.471 euro, IVA inclusa, e le consegne iniziano a marzo 2022. A richiesta è disponibile il pacchetto Weissach, che esalta ulteriormente il carattere dinamico della 718 Cayman GT4 RS, mostrando fra lʼaltro i terminali di scarico in titanio e i cerchi in magnesio forgiati da 20 pollici al posto di quelli in alluminio forgiato sempre da 20 pollici. E in regalo per i clienti di questa vettura è lʼesclusivo cronografo Porsche Design 718 Cayman GT4 RS.

Nello speciale motori anche la Porsche Cayman 718 GT4 RS