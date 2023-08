Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid: è la più potente

Entrambe le varianti di carrozzeria sfoggiano la particolare linea del frontale riservata ai modelli Turbo, con prese d’aria maggiorate ed evidenziate da airblade di colore nero lucido. I profili dei passaruota e il paraurti posteriore sono in tinta con la carrozzeria, mentre tra gli altri elementi distintivi dei modelli Turbo E-Hybrid ci sono due doppi terminali di scarico in acciaio inox satinato e le pinze dei freni rosse. All'interno ci sono molti inserti in alluminio nel cruscotto e nei pannelli delle portiere con il rivestimento del tetto in Race-Tex. L'equipaggiamento di serie prevede un volante sportivo GT riscaldato, un selettore di modalità per scegliere la modalità di guida desiderata e sedili sportivi in pelle regolabili a 18 vie (in alternativa sono disponibili sedili comfort in pelle, con regolazione a 14 vie).

Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT

La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT ha un aspetto e un’impostazione ancora più sportiva. Tutti i sistemi che agiscono sul telaio e sul controllo della vettura, comprese le sospensioni pneumatiche, sono stati messi a punto specificamente per il nuovo modello. La carrozzeria è più bassa di 10 millimetri e i cuscinetti diagonali specifici per le vetture GT aumentano la campanatura dell'asse anteriore di -0,58 gradi. Questo accorgimento, insieme alle ruote anteriori più larghe, in base a quanto confermato da Porsche, consente una risposta ancora più dinamica dello sterzo in curva, una maggiore precisione di sterzata complessiva e un'aderenza in curva notevolmente migliorata. L'impianto frenante di serie è in carbo-ceramica ad alte prestazioni e volendo si possono scegliere pneumatici prestazionali da montare sui cerchi GT Design da 22”. Esternamente, il pacchetto GT si distingue per la particolare sezione frontale con inserti neri, per gli estensori neri dei passaruota, per gli elementi laterali in carbonio sullo spoiler, per i terminali in posizione centrale dell'impianto di scarico in titanio della Turbo GT e per il diffusore posteriore in carbonio. Anche il tetto è realizzato in fibra di carbonio leggera. Le prestazioni della Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT fanno segnare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e una velocità massima di 305 km/h.