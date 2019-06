Porsche Cayenne S Coupé, carattere da granturismo

Sarà nelle concessionarie italiane a fine luglio la nuova, esuberante, Porsche Cayenne S Coupé da 440 CV . Già adesso la versione performante del Suv di Stoccarda può essere ordinata ‒ si parte da 103.000 euro ‒ con il pacchetto Sport Chrono incluso nella dotazione di serie e capace di far accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti .

A richiesta sono disponibili anche tre altri pacchetti sportivi, che fanno scendere lo scatto sullo 0-100 sotto i 5 secondi. Ma è già la struttura della Cayenne S Coupé a dare lʼidea della dinamicità, merito di una carrozzeria crossover che coglie lʼessenza delle granturismo Porsche. In più il motore V6 benzina di cilindrata ridotta, appena 2,9 litri, ma con la doppia sovralimentazione turbo che sviluppa una potenza di 440 CV e una coppia massima pari a 550 Nm fra 1.800 e 5.500 giri , per una velocità massima di 263 km/h. Più in alto in gamma resta soltanto la Cayenne Turbo Coupé da 550 CV, ma con motore V8 4.0 di cilindrata.

Gli equipaggiamenti di serie della nuova Cayenne S Coupé includono il servosterzo Power Steering Plus, gli ammortizzatori a regolazione elettronica, i cerchi in lega da 20 pollici e il dispositivo Park Assist anteriore e posteriore con retrocamera. Distintivo della carrozzeria Coupé è poi lo spoiler posteriore adattativo, in funzione cioè della velocità, dato che si estende fino a 135 millimetri quando si superano i 90 km/h. Specifico di questo modello è anche la seduta ribassata di 30 mm rispetto alla Cayenne normale. Di serie cʼè poi il tetto fisso panoramico in vetro, mentre quello sagomato in carbonio è proposto come optional.