Porsche Cayenne, le prime novità del restyling

La versione rinfrescata del Suv tedesco porterà al debutto un restyling di tutto rispetto. Nel frattempo, da Stoccarda fanno sapere che la Cayenne ha superato più di 4 milioni di chilometri , percorsi su ogni fondo stradale e in ogni condizione ambientale. Probabilmente questa Cayenne sarà l’ultima con in gamma i motori termici poi anche lei si avvierà, come tante altre sue concorrenti, a una fase di transizione verso il full electric.

Qualcosa in più del restyling

Abbiamo scritto in giro per il mondo, proprio così, perché da quanto ci raccontano in Porsche la Cayenne si è spinta fino alle dune del Marocco, ha affrontato i duri percorsi spagnoli in fuoristrada, per passare poi alle highways americane e combattere il gelo estremo del Nord Europa. A quanto pare in Porsche non vogliono peccare in nulla. Arriviamo al dunque, ovvero a quello che si percepisce e si sa delle novità. Pare che il nuovo Cayenne venga dotato con un nuovo sistema di sospensioni ad aria e che il telaio sia stato completamente rivisto nella sua taratura. I fari anteriori sono a LED matrix e composti ciascuno da 32.000 pixel, mentre internamente spicca un quadro strumenti curvo da 12,6” e un display da 12,3” dell’infotainment di derivazione 911 e Taycan, con la possibilità di avere anche un altro schermo, più piccolo, davanti al passeggero.