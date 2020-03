Piquadro realizza una collezione speciale per MV Agusta

Zaini, trolley, portafogli, portachiavi e tutti gli accessori che servono per un viaggio. Sono i nuovi articoli, esclusivi e pregiati, che Piquadro ha realizzato per MV Agusta . Un tocco di stile in più per gli esigenti clienti della Casa motociclistica varesina.

Piquadro è una delle firme di valigeria più prestigiose a livello internazionale. I suoi modelli inappuntabili si fanno valere per il design, per la lavorazione e per la qualità dei materiali. La collezione di articoli speciali è stata brandizzata “MV Agusta - Motorcycle Art” e include tutta una serie di accessori in tessuto e pelle pregiata, andando dalla classica borsa da lavoro al portamonete. I colori sono il grigio canna-di-fucile e l’antracite con le classiche rifiniture Piquadro in pelle. Tutti gli articoli saranno disponibili dal mese di maggio 2020 sul sito ufficiale MV Agusta e attraverso le concessionarie del marchio.

Unʼaltra caratteristica dei prodotti Piquadro è lʼuso della tecnologia. Lo zaino in pelle della collezione MV Agusta, ad esempio, grazie allʼapp dedicata “Connequ Bluetooth Tracking”, è collegabile al proprio smartphone così da risultare sempre sotto controllo. Inoltre lo speciale scomparto per il portafogli ha una schermatura che protegge dalla clonazione fraudolenta o dall’uso improprio di terminali contactless. La stessa tecnologia è applicata sui portafogli e il portachiavi. Perché un viaggio è meglio farlo in sicurezza.