Piaggio rinnova Medley, lo scooter di fascia alta

Un design più affilato e funzionale, contenuti hi-tech innovativi e nuovi motori i-Get 125 e 150 cc di grande efficienza e vivacità. Sono i tratti principali del restyling che Piaggio svolge su Medley, il suo scooter a ruote alte e prima novità del 2020, dopo un 2019 da ricordare: utili netti di 46,7 milioni di euro per il gruppo Piaggio, quasi il 30% in più dellʼanno prima, e utili operativi per 104,5 milioni, +12,7% sul 2018.