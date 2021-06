Piaggio rinnova la gamma MP3 e lancia lʼinedito 400 HPE

Nuova gamma Piaggio MP3 Euro 5 Ufficio stampa 1 di 36 Ufficio stampa 2 di 36 Ufficio stampa 3 di 36 Ufficio stampa 4 di 36 Ufficio stampa 5 di 36 Ufficio stampa 6 di 36 Ufficio stampa 7 di 36 Ufficio stampa 8 di 36 Ufficio stampa 9 di 36 Ufficio stampa 10 di 36 Ufficio stampa 11 di 36 Ufficio stampa 12 di 36 Ufficio stampa 13 di 36 Ufficio stampa 14 di 36 Ufficio stampa 15 di 36 Ufficio stampa 16 di 36 Ufficio stampa 17 di 36 Ufficio stampa 18 di 36 Ufficio stampa 19 di 36 Ufficio stampa 20 di 36 Ufficio stampa 21 di 36 Ufficio stampa 22 di 36 Ufficio stampa 23 di 36 Ufficio stampa 24 di 36 Ufficio stampa 25 di 36 Ufficio stampa 26 di 36 Ufficio stampa 27 di 36 Ufficio stampa 28 di 36 Ufficio stampa 29 di 36 Ufficio stampa 30 di 36 Ufficio stampa 31 di 36 Ufficio stampa 32 di 36 Ufficio stampa 33 di 36 Ufficio stampa 34 di 36 Ufficio stampa 35 di 36 Ufficio stampa 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼinedita versione 400 HPE monta il motore monocilindrico a 4 tempi e 4 valvole da 35,4 CV, con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica. Si tratta di uno scooterone premium, dotato di una ciclistica sopraffina e di tante dotazioni di rilievo, dallʼABS al controllo di trazione ASR, passando per il cambio CVT a variazione continua. Ha naturalmente le due ruote anteriori, sfruttando l’esclusivo sistema di sospensioni brevettato che le unisce, assicurando così la massima sicurezza e al tempo stesso la semplicità di uso. Perfetto per la città e per il fuoriporta, il nuovo Piaggio MP3 400 HPE è accreditato di una notevole coppia massima di 37,7 Nm a 5.500 giri.

Scooterone brillante e alla moda, MP3 è stato aggiornato anche nelle cilindrate 300 e nel top di gamma 500 Sport Advanced (questʼultimo ha persino la retromarcia). Tutti e tre sono però molto divertenti da guidare, in particolare negli ingressi curva. Il comfort è il suo forte e ci sono poi le pedane estraibili, una sella molto grande per favorire il passeggero, che può contare anche su schienalino ed ergonomiche maniglie di appiglio.

Nel grande vano sotto la sella, dotato di luce di cortesia e tappetino, ci stanno due caschi integrali e lʼapertura è azionabile anche dal telecomando con Bike Finder o dall’app Piaggio MIA. Disponibile in due versioni ‒ HPE e HPE Sport ‒ Piaggio MP3 400 costa rispettivamente 9.190 e 9.390 euro.

Piaggio ONE

La ripartenza Piaggio non si limita ai suoi veicoli di fascia alta, ma guardano al target più giovane ed easy. Non a caso il nuovo scooter tutto elettrico ONE è stato svelato in anteprima mondiale su Tik Tok, il più giovanile dei social, mentre dal vivo il nuovo e-scooter Piaggio debutta al Salone di Pechino in questi giorni. Leggero, minimalista, facile da guidare, Piaggio ONE promette una ciclistica solida e affidabile, sensibile all’ambiente con le sue emissioni zero e non privo di verve quanto ad accelerazioni. Lʼequipaggiamento tecnologico comprende la strumentazione digitale a colori con sensore che adatta sfondi e luminosità all’ambiente, fanaleria full LED, sistema di avviamento keyless che non necessita della tradizionale chiave e si avvia con il telecomando.

