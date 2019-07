Peugeot Nuovo 2008, il Suv diventa “grande”

Il primo aspetto che si coglie è proprio quello estetico. Peugeot 2008 cresce in tutti i fondamentali e diventa un Suv autentico. La lunghezza sale a 4,3 metri (sono 12 cm in più) e il vano bagagli da 434 litri è non solo enorme, ma identico anche sulla versione 100% elettrica. Ormai non può essere più considerato un Urban Suv di segmento B, ma di categoria senzʼaltro superiore, simile a quello della 3008, di cui cita apertamente il disegno della coda e del portellone. Nuovo Peugeot 2008 mostra un design scultoreo, con fiancate scolpite e nervature triangolari che donano un bellʼeffetto, sotto le quali spiccano i cerchi da 18 pollici (sulle versioni GT e GT Line) e il doppio terminale di scarico cromato (uno per lato).