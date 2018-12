Peugeot, lezioni di 308 GTi per i Carabinieri

Con i suoi 272 CV erogati dal motore 1.6 e il sofisticato differenziale autobloccante Torsen, la Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport è la versione più “cattiva” della berlina 5 porte francese, pertanto va guidata bene per assolvere i suoi doveri. Andreucci ha così svolto con i militari una formazione teorica in aula e poi in pista ‒ sul World Circuit di Misano intitolato a Marco Simoncelli ‒ in modo da insegnare a militari già esperti piloti alcune manovre specifiche. Esercizi pratici al volante di unʼauto da brividi da fare in sicurezza e con lʼobiettivo di svolgere le funzioni al servizio del territorio con il trasporto di organi e sangue e impegnata anche per le scorte istituzionali.