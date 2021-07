Peugeot Hypercar 9X8, lʼidentità nuova dellʼauto da corsa

Tra motore V6 biturbo benzina e motore elettrico da 200 kW quasi quasi fanno mille cavalli! Per farci cosa? Per correre nel Campionato Endurance 2022 e mettere nel mirino la mitica 24 Ore di Le Mans . È questa lʼambizione di Peugeot Sport , che ha svelato la nuova auto da corsa Hypercar 9X8 .

Un nome che è una sigla che esprime appieno il piano strategico di Peugeot: 9 è il numero che identifica da sempre le sportive del Leone, X incarna la trazione integrale (elettrica!) dellʼauto da corsa, 8 è il… solito 8 di tutti i modelli della gamma Peugeot, dalla 208 alla 5008. La personalità è però quella dellʼauto da corsa di nuova generazione, spinta da un powertrain ibrido e dotata di trazione integrale, un mix che ritroveremo sempre più nella produzione di serie del brand francese confluito in Stellantis.

Una supercar innovativa già dal design, con le linee totalmente fluide e la mancanza dellʼalettone posteriore. Lʼoriginale approccio stilistico della Peugeot Hypercar 9X8 nasce grazie alle nuove norme del regolamento FIA per la categoria Le Mans Hypercar (LMH), che subentra alla categoria regina LMP1. Il regolamento offre maggiore libertà nel trattamento delle superfici aerodinamiche e incoraggia una riflessione nuova sul design delle auto sportive.

Il powertrain ibrido della Hypercar 9X8 conta sul motore V6 biturbo 2.6 da 680 CV, alimentato a benzina e collocato al retrotreno, e sul motore/generatore elettrico da 200 kW (272 CV) posizionato davanti. In totale sono 952 CV! Il cambio è sequenziale di tipo sportivo a 7 rapporti. Non resta allora che vederla impegnata in pista: due gli esemplari di Peugeot 9X8 che debutteranno nel mondiale Endurance FIA il prossimo anno.