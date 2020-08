Una “e” e tutto cambia. La trazione elettrica sta cambiando lʼorizzonte della nostra mobilità e non coinvolge soltanto veicoli “piccoli”, tipo city car e monopattini, ma anche “grandi” come i van PSA. Ecco allora Peugeot e-Traveller e Citroen e-SpaceTourer , grandi monovolume fino a 9 posti e motore 100% elettrico da 100 kW (136 cavalli).

Sono tanti i vantaggi che la trazione elettrica reca su questo tipo di veicoli, navette apprezzate dai resort ma anche comode vetture business. Primo, lʼautonomia a emissioni zero fino a 330 chilometri; secondo la possibile scelta fra due diverse capacità della batteria installata (50 kWh o 75 kWh); terza la versatilità di veicoli proposti da PSA in tre lunghezze: 4,6, 4,95 e 5,3 metri. E con lʼaltezza contenuta entro 1,90 metri, qualsiasi sottopasso non costituisce un problema. Valore aggiunto, lʼaccesso a bordo facilitato dalle porte laterali scorrevoli e automatiche.

Peugeot e-Traveller

Il grande monovolume del Leone è disponibile in due versioni dedicate al trasporto di persone: Shuttle e Multispace. La prima, nomen omen, si rivolge ai professionisti del trasporto di persone (taxi e Ncc, navette per alberghi, aeroporti, ecc.) e prevede due allestimenti: Business (da 5 a 9 posti) e Business VIP (da 6 a 7 posti). Questʼultimo propone anche un vano salotto dietro la prima fila con 4 sedili singoli disposti “vis a vis” e un climatizzatore a tre zone.

La versione Multispace è dedicata al trasporto combinato e prevede fino a 8 posti. Ideale per famiglie e per gli amanti del tempo libero, ha i sedili scorrevoli ed estraibili, così da massimizzare lo spazio interno a vantaggio del comfort di marcia. Per bambini (e non solo) ecco i tavolini tipo aereo negli schienali della seconda fila, protetti dalle tendine parasole integrate. Grazie al Grip Control cʼè la possibilità di variare la marcia secondo le modalità Neve, Fango, Sabbia, ESP off.

Citroen e-SpaceTourer

Il gemello Citroen offre le stesse caratteristiche, condivide le dotazioni ed è offerto a listino in 4 versioni: Feel & Shine per privati, Business & Business Lounge per professionisti. Comfort a gogò e ben 15 tecnologie per la guida sicura, dalla telecamera con vista posteriore Top Rear Vision alla frenata automatica di emergenza, fino allʼhead-up display sul parabrezza. Tre le opzioni di ricarica: domestica, compatibile con una presa standard 8A; rafforzata con presa ad alta potenza 16A; rapida pubblica o privata, che richiede l'installazione di una Wallbox dedicata.