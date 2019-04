Peugeot a Courmayeur con lʼAdvanced Grip Control

Suggestive immagini dal… Grip Control. Meglio, lʼ Advanced Grip Control sviluppato e messo in commercio dal gruppo Peugeot . È lʼevoluzione di un sistema di trazione ottimizzata a due ruote motrici, che il gruppo transalpino lanciò nel 2009 e ideale per la marcia su fondi viscidi e a bassa aderenza, nonostante sia un sistema di trazione anteriore.

Queste immagini ci arrivano da Courmayeur, dove il gruppo PSA ‒ che adotta questo sistema anche sui brand Citroen, DS e lʼultima arrivata nella galassia, Opel ‒ ha voluto darci una dimostrazione pratica di come questa soluzione sia ideale per aumentare la trazione dei veicoli, senza dover cedere per forza alle quattro ruote motrici. Questʼultima soluzione offre grandi vantaggi in termini di trazione, però appesantisce il veicolo, lo rende meno performante e fa salire anche i consumi e le emissioni. LʼAdvanced Grip Control è invece in grado di migliorare lʼaderenza del veicolo, facendo ricorso ad una sofisticata elettronica di stabilità e sicurezza.