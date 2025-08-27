Peugeot 308, le novità del restyling

Vi raccontiamo come cambia la nuova 308 dopo quattro anni dal debutto. Arriverà nelle concessionarie in autunno.
Sono trascorsi quattro anni dal lancio della terza generazione della 308, berlina che da sempre sgomita con successo nell'affollato segmento C. Il restyling della casa francese è intervenuto in particolare sullo stile, sulla dotazione tecnologica e sulle motorizzazioni. Scopriamo insieme le novità della nuova Peugeot 308.
Se la guardi nel frontale, allora capisci che hai di fronte la nuova Peugeot 308: te ne accorgi da tanti particolari, come i fari sdoppiati e composizione che colloca le luci diurne in alto e quelle anabbaglianti/abbaglianti in basso, dalla nuova firma luminosa con logo illuminato e disposizione di led che definiscono la zona più in alto. Poi c'è la calandra dello stesso colore della carrozzeria e a effetto tridimensionale, mentre il posteriore guadagna di serie la grafica 3D dei fari.
All’interno la nuova Peugeot 308 non rivela ritocchi eccessivi, ma si presenta con la grafica del cruscotto digitale aggiornata e lo spazio del bagagliaio su due livelli di serie su tutte le varianti della station wagon. Tutto sommato l'abitacolo della 308 a distanza di qualche anno dal suo debutto resta gradevole e ben fatto, anche grazie alla scelta di materiali ben coesi tra loro, come è possibile riscontrare nell'utilizzo delle plastiche e delle parti in alluminio e Alcantara. Se qualcuno si sta domandando come sarà il volante della prossima 308, confermiamo che il Leone dà continuità alla presenza del volante compatto tanto discusso ma segno distintivo di questa generazione.
Il listino della nuova Peugeot 308 dovrebbe presentare la berlina (anche nella carrozzeria station wagon) negli equipaggiamenti Style, Allure, GT, Business e GT Executive. Sul fronte delle motorizzazioni ci saranno due 308 ibride con propulsori turbo a benzina e cambio robotizzato a doppia frizione: si tratta della 3 cilindri 1.2 “mild” da 145 CV e della 4 cilindri 1.6 plug-in da 195 CV. Buona notizia la conferma della turbodiesel 1.5 da 131 CV, mentre come full electric c'è la e-308 da 156 CV con autonomia massima dichiarata di 450 km e predisposizione per la funzione V2L, che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,5 kW. In concessionaria la 308 con il restyling arriverà il prossimo autunno e sarà proposta con garanzia estesa di otto anni o 160.000 km, invece per quanto riguarda i prezzi Peugeot non ha ancora comunicato il listino ufficiale.
