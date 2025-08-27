Peugeot 308, le novità del restyling

Il listino della nuova Peugeot 308 dovrebbe presentare la berlina (anche nella carrozzeria station wagon) negli equipaggiamenti Style, Allure, GT, Business e GT Executive. Sul fronte delle motorizzazioni ci saranno due 308 ibride con propulsori turbo a benzina e cambio robotizzato a doppia frizione: si tratta della 3 cilindri 1.2 “mild” da 145 CV e della 4 cilindri 1.6 plug-in da 195 CV. Buona notizia la conferma della turbodiesel 1.5 da 131 CV, mentre come full electric c'è la e-308 da 156 CV con autonomia massima dichiarata di 450 km e predisposizione per la funzione V2L, che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,5 kW. In concessionaria la 308 con il restyling arriverà il prossimo autunno e sarà proposta con garanzia estesa di otto anni o 160.000 km, invece per quanto riguarda i prezzi Peugeot non ha ancora comunicato il listino ufficiale.