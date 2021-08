Peugeot 3008 Hybrid 4, ricarica plug-in e cambio elettronico

È vero che siamo in estate e che quando si parla di trazione integrale si tende a pensare allʼinverno e alle montagne innevate, ma per una guida sportiva e una vacanza avventurosa anche la bella stagione sa offrire le occasioni per mettere alla prova le quattro ruote motrici. In simbiosi però con lʼalimentazione ibrida plug-in , perché sulla nuova Peugeot 3008 la trazione 4x4 è disponibile soltanto con la motorizzazione Hybrid 4 .

Tgcom24 ha provato proprio questo modello Hybrid 4, con il cambio automatico a gestione elettrica e-EAT8 e nellʼallestimento GT Pack. Diciamo subito che tutto è semplice, ma non tutto è automatico. Nel senso che il guidatore del Suv ibrido ricaricabile Peugeot ha la possibilità di settare manualmente la modalità 4WD, agendo sul selettore presente sulla console centrale. A questo punto il nostro 3008 passa alla trazione integrale e ne sfrutta i vantaggi, sia per quanto riguarda il grip giusto sulla superficie che sta percorrendo sia per la gestione elettronica dei due motori elettrici (uno per ogni asse), modulando coppia e potenza e anche i consumi.

Una gestione elettronica delle quattro ruote motrici che però limita la velocità a 135 km/h e, se sufficientemente carica, la batteria basta e avanza per la marcia senza che si metta in moto il motore termico. Insomma anche questa è una frontiera della tecnologia elettrica: la trazione integrale sì, ma senza la possibilità di strafare e però “intelligente” perché non spreca carburante. L’assenza infatti di un tradizionale albero di trasmissione riduce i pesi, minimizza gli attriti meccanici e riduce i consumi e le emissioni, limando anche i costi e la cosa non guasta.

Il motore turbo benzina del Suv Peugeot è il PureTech da 200 CV, cui si affiancano i due motori elettrici e, lavorando tutti e tre insieme, sviluppano una potenza di sistema pari a 300 CV. Con conseguenti elevate prestazioni: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 5,9 secondi, ma soprattutto è questa lʼunica versione in cui il nuovo 3008 si offre con le quattro ruote motrici. Gestite oltre tutto in modo efficiente, perché ogni singola ruota sopporta la sua quota di trazione in base all’aderenza.

Naturalmente questa è la versione top di gamma di Peugeot 3008. Il GT Pack offre di serie le barre al tetto e cerchi lega da 19 pollici, tutti ma proprio tutti gli ausili di guida elettronici che rispettano il livello 2 e lʼHead-up Digital Display. Allʼinterno abbiamo il clima bizona con aeratori posteriori, il touchscreen 10 pollici HD con i tasti stile pianoforte (Toggle Switch) e il Visiopark 360°, vale a dire che fronte e retrocamera guardano interamente il perimetro della vettura.

Tra gli optional i richiestissimi Night Vision (che costano 1.000 euro) e il tetto apribile elettrico panoramico (950 euro), per un totale di 58.880 euro che richiede lʼinevitabile formula di finanziamento. Con consumi medi di 1,5 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 35 g/km si entra però nella fascia più alta dʼincentivi statali. Fondamentale lʼapp myPeugeot, che consente da remoto di climatizzare il veicolo e monitorare lo stato di carica della batteria.