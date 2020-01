Parte a razzo il Milano Monza Motor Show

La festa dei motori corre in Brianza Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Eccolo il logo ufficiale del Milano Monza Motor Show, il nuovo grande evento motoristico che prende il posto del Salone del Parco Valentino a Torino. Andrà in scena dal 18 al 21 giugno 2020 e molti diranno che è presto per pensarci e organizzare una capatina, se non fosse per il fatto che la kermesse è partita a razzo.