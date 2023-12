Pagani Automobili e il piano di sviluppo in America

Horacio Pagani, stile e ambizione

La nuova sede americana è molto di più di un evidente spazio espositivo: si tratta di un autentico hub che incarna l'essenza distintiva del brand. Gli arredi di uffici e spazi espositivi, disegnati e realizzati da Pagani Arte, si integrano armoniosamente in un contesto di tecnologia avanzata, offrendo ai clienti un'esperienza personalizzata. Horacio Pagani, nel giorno dell'inaugurazione della nuova sede americana, ha espresso così tutta la sua passione: "questo è un giorno speciale per la nostra famiglia. Lavoriamo nelle Americhe da ormai un decennio, ed era giunto il momento che avessero una casa tutta loro. Le cose più importanti che abbiamo in Pagani non sono le auto, ma le persone che credono in quello che facciamo, che vivono questi momenti con noi. È questo che ci dà l'energia per continuare a lavorare con tanta passione e amore."