Opel veste il Suv Grandland secondo lo stile di famiglia

Come già sul modello uscente, ci sono due versioni ibride ricaricabili: quella a trazione anteriore da 224 CV e 360 Nm di coppia massima e la Hybrid4 a trazione integrale elettrica e una potenza di sistema di 300 CV, peraltro foraggiata da ben 520 Nm di coppia massima e quindi in grado di garantire prestazioni sportive invidiabili per la categoria dei C-Suv. Il cambio è automatico a 8 rapporti. Ma il massimo di Grandland Hybrid4 sta nel fatto di equilibrare alla perfezione performance ed efficienza, poiché capace di fare con un litro di benzina fino a 80 km! La classe di efficienza del Suv tedesco è dunque A+ e le emissioni di CO2 si attestano attorno ai 30 g/km in ogni tipo di percorso stradale.

Nuovo Opel Grandland ha fra gli optional gli evoluti fari anteriori adattivi IntelliLux LED Pixel, con un totale di 168 elementi LED, e il sistema Night Vision per ottimizzare la visione notturna. Di serie vanta invece sistemi quali lʼAvviso dʼincidente con Frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni, il Riconoscimento dei segnali stradali, il regolatore di velocità con limitatore intelligente e il dispositivo che riconosce il livello di stanchezza del guidatore. Gli smartphone si collegano facilmente tramite Apple CarPlay o Android Auto. Già fissato il prezzo d’ingresso per il mercato italiano, da 30.200 Euro, chiavi in mano.

