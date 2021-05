Opel Grandland X Hybrid4, trazione 4x4 e ricarica plug-in

Mettere insieme in un Suv leggerezza e forza sembra quasi un paradosso, ma con Grandland X Hybrid4 Opel ci riesce alla grande. Perché il Suv a doppia alimentazione benzina/elettrica, con sistema di ricarica esterna, è leggero in quanto ibrido plug-in e quindi rispettoso dellʼambiente, e al tempo stesso forte grazie alle quattro ruote motrici .

Opel Grandland X è disponibile anche in versione a trazione anteriore, ma la differenza tra i due modelli Hybrid e Hybrid4 riguarda, oltre appunto al sistema di trazione, anche la potenza: 224 CV la prima e ben 300 CV la Hybrid4, che vediamo in queste immagini e che può contare su due motori elettrici montati su ognuno dei due assali, più il 1.6 turbo benzina. La trasmissione è di tipo automatico a 8 marce Un modello anche moto efficiente, la cui ricarica plug-in richiede allʼincirca due ore per ottenere il 100% di energia dalle batterie agli ioni di litio. Opel Grandland X Hybrid4 percorre quasi 60 km in modalità 100% elettrica.

Novità interessante del sistema di propulsione del Suv Opel sta nella funzione e-Save, grazie alla quale si può decidere di conservare lʼenergia elettrica accumulata nella batteria per utilizzarla in un secondo momento, per esempio se sappiamo di dover accedere a una ZTL o un centro storico. La dotazione di serie include la frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, lo schermo touch a colori del sistema Navi 5.0 IntelliLink, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Il prezzo di Opel Grandland X Hybrid4 parte da 49.600 euro, ma il prezzo cala poiché gli spettano tutti i 10 mila euro di ecobonus previsti in caso di rottamazione.

Opel Grandland X Hybrid4 Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nello speciale motori anche la Opel Grandland X Hybrid4