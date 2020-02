Opel Grandland X, il Suv è ora ibrido Plug-in

La trazione ibrida plug-in fa il suo ingresso in Opel e non con un modello qualsiasi, ma con il suo Suv top di gamma: Grandland X . Le versioni ricaricabili sono addirittura due, una a trazione anteriore e lʼaltra integrale, a dimostrazione di come la Casa tedesca confluita nel gruppo PSA corra ormai spedita sulla strada dellʼelettrificazione (come visto con la neo arrivata Corsa-e ).

Opel Grandland X Hybrid vanta un sistema di ricarica plug-in le cui batterie agli ioni di litio si ricaricano completamente in sole due ore. Al momento dellʼacquisto, la concessionaria regala il connettore standard per la ricarica domestica, ma il Suv ibrido elettrico è poi ricaricabile anche con colonnine pubblico di tipo veloce. La differenza tra le due versioni Hybrid e Hybrid4 riguarda sia la trazione che la potenza, la prima sviluppa 224 CV, la Hybrid4 addirittura 300 CV, perché può contare su due motori elettrici montati su ognuno dei due assali. Entrambe le versioni montano come motore termico il 1.6 turbo benzina.

Grazie alla tecnologia ibrida ricaricabile (la stessa dei modelli Peugeot e Citroen), Grandland X Hybrid e Hybrid4 riescono a ridurre i consumi medi di benzina a circa un litro e mezzo per fare 100 km, con emissioni di CO2 attorno ai 30 g/km. In modalità interamente elettrica, il Suv riesce a percorrere quasi 60 km, quindi utili per un utilizzo giornaliero secondo gli standard medi europei. Interessante lʼaspetto relativo ai prezzi, visto che entrambe le versioni accedono agli ecobonus governativi: Grandland X Hybrid a due ruote motrici costa da 34.050 euro, Grandland X Hybrid4 da 38.400 euro.

