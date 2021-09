Opel Grandland, elettronica di sicurezza al top fra i Suv

ADAS evoluti per il Suv tedesco Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo il nuovo Mokka, il frontale Vizor sta via via esordendo su tutti i modelli della Casa tedesca, ora in Stellantis. Lungo 4 metri e mezzo, Grandland perde nel nome la “X” del modello precedente, ma acquista in personalità. Frontale “Vizor” a parte, ecco la specifica verniciatura in nero lucido per i paraurti e i pannelli laterali, con il sottoscocca in nero lucido o silver. Il Suv è anche il primo modello Opel a essere dotato del Night Vision, il sistema di visione a infrarossi che rileva oggetti nel buio fino a 100 metri.

Lʼupgrade in fatto di sicurezza è stato davvero significativo, tanto da comprendere il sistema “Highway Integration Assist” che mantiene la distanza rispetto al veicolo che precede e integra la frenata automatica di emergenza, attivando in automatico la marcia “Stop & Go”. Tra gli altri ADAS, il sistema che riconosce i segnali stradali e li proietta sul display, il Cruise Control con limitatore di velocità e la funzione di parcheggio assistito con retrocamera.

La gamma motori comprende il 1.2 benzina da 130 CV e il 1.5 diesel sempre da 130 CV, ma cʼè anche una doppia soluzione Hybrid plug-in con motore 1.6 turbo benzina e motore elettrico: la versione a trazione anteriore eroga 224 CV di potenza complessiva, la Hybrid4 4x4 eroga 300 CV. Viaggiando in modalità esclusività elettrica, lʼautonomia arriva fino a 65 km a zero emissioni. Un portento la versione Hybrid4, che accelera da 0 a 100 km/h in appena 6,1 secondi e raggiunge la velocità massima di 235 orari. Nelle concessionarie italiane arriverà il mese prossimo, con una forbice di prezzi che va da 29.350 a 53.300 euro, incentivi esclusi.

