Nuovo Opel Mokka

Il nuovo sistema di infotainment multimediale e di navigazione offre ora di serie un display da 10" e uno schermo touch a colori delle stesse dimensioni. Quest'ultimo può essere facilmente gestito tramite widget, proprio come uno smartphone: in alternativa e in combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è sufficiente un "Ehi, Opel" per utilizzare il riconoscimento vocale naturale. Entrambi i display possono essere personalizzati in molti modi. Il sistema riconosce il profilo personale del conducente sullo smartphone collegato; la connessione è sempre wireless, inoltre sullo schermo centrale è possibile impostare varie scorciatoie virtuali e diverse combinazioni di colori. Se ordinati con il sistema di navigazione integrato, gli aggiornamenti delle mappe sono disponibili over-the-air. Il sistema inoltre apprende costantemente grazie a ChatGPT (disponibile in combinazione con la Navigazione Connessa) e, in base alle abitudini del profilo del conducente collegato, suggerisce autonomamente destinazioni e percorsi. Gli smartphone possono essere ricaricati anche in modalità wireless, in generale i dispositivi portatili possono essere collegati anche tramite la presa USB-C nella console centrale.