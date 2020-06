Nuovo Nissan Juke, stile audace e interni smart

Il plus di Juke resta però quel design così esclusivo, che piace (se piace!) senza remore. Lʼappeal è forte e gli sguardi li cattura sempre. Tgcom24 ha provato il nuovo Juke nella versione ricca di accessori N-Design. Altra sorpresa è che la gamma di Juke si compone di ben sette allestimenti! Troppi, anche perché cʼè un solo motore a disposizione, il 1.0 benzina turbo da 117 CV e 220 Nm di coppia con overboost. Non cʼè scelta, il diesel è stato accantonato ma di varianti ibride o elettriche non si parla, e allora non ci resta che questo 3 cilindri abbinato al cambio manuale a 6 marce (il nostro) o automatico.

Il crossover è maneggevole, non cʼè dubbio, facile da guidare, ma ha poco spunto ai bassi regimi e quindi nelle partenze da fermo agli incroci e in ripresa appare pesante. I cerchi da 19 pollici ‒ esclusivi su questa versione N-Design ‒ sono impegnativi e non ne fanno un fuoristrada! In compenso la posizione di guida è alta e comoda e la visibilità ottima. Non sembra, ma la seconda generazione di Juke cresce in lunghezza: 7,5 cm in più e silhouette lunga più di 4,2 metri. Ma soprattutto è il passo che cresce e di ben 10,5 cm, ciò che ha permesso agli ingegneri Nissan di modulare un abitacolo più accogliente e spazioso.

Che sia un abitacolo da prima nella classe nel segmento B-Suv lo si vede dallʼilluminazione interna a LED, dallo schermo touch a sbalzo da 8 pollici e dalle funzioni NissanConnect che permettono dʼintegrare a bordo gli smartphone Apple CarPlay e Android Auto. Un upgrade necessario rispetto alla prima serie di Juke, come anche il pacchetto di sistemi di sicurezza ADAS, molto rafforzato. La versione N-Design si caratterizza anche per lʼimpianto audio Bose Personal Plus (600 euro optional), che con le due casse Bose UltraNearfield integrate nei poggiatesta dei sedili anteriori offre ai passeggeri un’esperienza di suono immersiva a 360 gradi.

In sintesi Nissan Juke resta ancora il veicolo alternativo per chi non vuol essere preda delle mode. Un crossover costruito sul pianale di Renault Captur, ma il cui vero rivale è Ford Puma per lʼaggressività delle linee e mood su strada. Una buona carta Juke la gioca sui consumi, se si marcia a velocità costante tra i 90 e 100 orari, fuori città, beh il 3 cilindri 1.0 avvicina i 20 km al litro, mentre in città lo scenario cambia, ovvio. Oltre alle grandi ruote, la versione N-Design si fa notare per la vernice bicolore, il prezzo è di 23.820 euro e purtroppo non ci sono incentivi per questa motorizzazione, poco considerata dal punto di vista ambientale con i suoi 118 g/km di CO2.