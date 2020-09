Nuovo Mercedes Vito Tourer, apoteosi dello spazio

Cʼè la multispazio, cʼè il monovolume, cʼè il van, e poi cʼè Vito. Sì proprio Vito di casa Mercedes , come il martire cristiano venerato per il suo supplizio (ma il nome deriva dalla città basca di Vitoria, dove il veicolo è prodotto), e un poʼ la vocazione al sacrificio ci sta, per la capacità del veicolo di portare persone e cose in sicurezza, comodamente e senza fatica.

Abbiamo provato a Roma il Nuovo Mercedes Vito, nella versione passeggeri Tourer, che stavolta raddoppia con la versione elettrica eTourer. Nella gamma, chiaramente, ci sono poi anche le varianti Furgone (Cargo e Pro) e Mixto. Subito una premessa: Vito arriva in ritardo, per colpa del virus, e si è perso tutto il mercato estivo in cui questi mezzi ‒ perfetti nel ruolo di shuttle e navette del settore turistico ‒ sono richiesti come il pane. Il mercato Van a marzo e aprile è crollato del 91% in Italia. Disponibile in tre varianti ‒ Base, Pro e Select ‒ Vito Tourer offre fino a 9 posti a sedere, tutti posti veri, super confortevoli, e con un buon bagagliaio ancora a disposizione, ora ad apertura elettrica.

Chi si mette al volante del grande van della Stella deve entrare in un ruolo nuovo: quello dellʼautista, responsabile dellʼincolumità e del comfort dei suoi passeggeri, siano i clienti vip di un resort o i frastornanti bambini di una famigliola in vacanza. La guida ne consegue: la seduta più alta di quella di una berlina, il muso corto davanti, il retrovisore interno digitale, la visibilità e lʼergonomia che contano più degli ammennicoli tecnologici, ci ricordano costantemente la nostra responsabilità. Non che le tecnologie elettroniche manchino, macché, Mercedes le ha implementate tutte nel nostro Vito Tourer top di gamma, solo che non si vedono, intervengono allʼoccorrenza per frenare, correggere le sterzate, allertare i dispositivi di sicurezza passiva, tenere la distanza e la velocità.

Nuovo è il sistema telematico con radio DAB e touch display ed è stata migliorata la telecamera posteriore. La novità tecnica più importante consiste nel nuovo motore OM654 a gasolio con basamenti in alluminio e pistoni in acciaio, quindi più leggero (168 kg). È il “new Diesel”, lo chiama Mercedes, perché supera i 2000 bar di pressione dʼiniezione dei motori common rail. È in pratica lo stesso motore a gasolio montato sulle nuove automobili Mercedes e questo la dice lunga, la potenza di 239 CV e i 500 Nm di coppia lo dimostrano e su alcune versioni cʼè pure la trazione integrale. Nuova anche la trasmissione automatica 9G-Tronic.

Su strada dal 1996, oggi Vito Tourer è proposto in tre lunghezze e prezzi da 27.057 euro, ma IVA e tasse non sono comprese. Anche perché questo è un veicolo che si acquista con le tante, varie formule di leasing e finanziamento, proprie della gamma commerciale. Mercedes Vito eTourer parte da 44.754 euro e inclusa è la colonnina di ricarica.